Каштру розповів про труднощі, які виникають при підготовці до матчів

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру назвав основні причини, які не дозволяють його команді повноцінно тренуватись перед матчами.

"Оскільки ми проводимо домашні матчі в 450 кілометрах від Києва, нам доводиться багато літати. Це створює додаткові труднощі, менше часу на підготовку.

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Трапляється, що перед матчем Ліги чемпіонів у нас тільки одне повноцінне тренування. На занятті, яке ми проводимо на стадіоні суперника, ми не можемо нормально працювати над тактикою. Але ми добре пораємось і показуємо цікаві результати", – цитує Каштру офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в середу, 11 грудня, Шахтар у Харкові у вирішальному матчі Ліги чемпіонів прийматиме Аталанту. Початок поєдинку о 19:55.

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