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Каштру: В іншій країні загострюються усі органи чуття, у Шахтарі я відчув дуже позитивну енергію

16:48 219 Читать на русском
Каштру: В іншій країні загострюються усі органи чуття, у Шахтарі я відчув дуже позитивну енергію
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Новий головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про свої відчуття від переїзду до України, обізнаність про гравців команди та атмосферу в клубі.

"Коли ти переїжджаєш до іншої країни, всі твої органи чуття загострюються: і слух, і нюх, і зір. Я дуже емоційний, люблю спілкуватися з людьми, я в цій професії не тому, що просто є якимось тренером", – сказав Каштру на прес-конференції у п'ятницю, присвяченій його презентації в статусі наставника "гірників".

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Португалець підкреслив, що відчув у Шахтарі дуже позитивну енергію, професійну організацію на найвищому рівні, і завдяки цьому переконався у правильності свого вибору. Каштру зазначив, що дуже розраховує на всіх гравців, які є в команді, та якщо хтось піде, то він не буде робити з цього трагедії, бо звик "втрачати гравців" у своїх попередніх клубах. Він наголосив, що дивився матчі Шахтаря та має попереднє уявлення про футболістів та гру команди.

"Думаю, що наші збори в Німеччині та Австрії якраз дозволять нам ближче познайомитися з кожним гравцем, їх психологічними та особистими даними, а також фізичними характеристиками, технікою та тактичними навичками", – підсумував Каштру.

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