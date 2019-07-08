Каштру розповів про новий тактичний прийом Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу над Пролетером (3:0).

"Це була гра, в якій ми показували всю динаміку, що відпрацьовували. Сьогодні ми презентували розіграш втрьох, де сідає опорний півзахисник між центральними захисниками, при цьому висуваються крайні захисники, вінгери звужуються, опорники підключаються до розіграшу.

Шахтар – Пролетер – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Хлопці показали себе добре. Вони змогли зрозуміти, коли потрібно розігрувати втрьох або вчотирьох. Команда чудово бере участь у процесах. Ми не біжимо за результатами, але нам завжди подобається, коли результат на нашу користь.

Матчі завжди відрізняються один від одного. Ми їх по-різному інтерпретуємо. Ми повинні розуміти складнощі, які інші команди можуть нам створити. Команда суперника почала дуже агресивно, створила нам деякі труднощі в перші 10 хвилин гри.

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Тому ми вирішили практикувати те, що тренували вчора – дати більше ширини команді, розігрувати втрьох. Якщо у другому матчі будуть такі ж проблеми – зробимо те ж саме. Все повинно бути відпрацьовано і робитися в контексті. У нас немає відпрацьованого шаблону на матч.

Найголовніше, щоб хлопці показували гарний футбол, відчували себе впевнено, раділи, радували наших уболівальників своїм футболом. Ми завжди з таким бажанням виходимо на поле, в будь-якому матчі, чи він товариський, чи офіційний", – сказав Каштру YouTube-каналу Шахтаря.