Каштру: Розглядали зустріч з Лехом не як офіційний матч, а підійшли до неї, як до тренування

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від контрольного матчу проти польського Леха (1:0).

"Все складно починати спочатку після паузи. Команда показала багато чого з того, що ми вимагали від них, хоч була і деяка розкоординація. Фізично грати було складно, ми зараз перебуваємо під навантаженням. Працюємо, у нас щоденні тренування, навіть вранці було тренування.

Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро

Ми не розглядали цю зустріч як офіційний матч, підійшли до неї, як до тренування. Гра вийшла неідеальною, але ми знали, що в цей час завжди так. Я не дивлюся на результат. Ти готуєш команду, проводиш по два тренування щодня, тренуєшся в день матчу, як сьогодні. Це найважливіше. Але, звичайно ж, ми хочемо додавати перемоги до того, що ми робимо.

Багато гравців сьогодні отримали свій час на полі – аж 24. Це ненормальна кількість, зазвичай виступає 14 футболістів. Деякі мали звикнути до нашого стилю гри. Є багато хлопців, які лише нещодавно прибули, не так багато працювали з нами, тільки пару днів на зборі.

Новачки потрохи інтегруються. Ще дуже рано говорити про те, що вони собою являють. Деякі адаптуються швидше, у деяких це займає більше часу, не у всіх виходить однаковим чином. Тільки час нам допоможе. Нічого надприроднього – все, як ми і очікували", – поділився Каштру в коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар виграв свій перший матч у 2020 році – дебюти українців, спалахи Коноплянки і нового форварда