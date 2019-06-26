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Каштру прокоментував свою першу перемогу в статусі головного тренера Шахтаря

22:54 305 Читать на русском
Каштру прокоментував свою першу перемогу в статусі головного тренера Шахтаря
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після перемоги над Лудогорцем (3:0).

Товариські матчі
Шахтар
3
3 : 0
0
Лудогорець
18:00 26:06:2019
завершено
 

"З деякими футболістами ми тренуємось лише третій день, з рештою – шостий. Команда виглядає трохи втомленою, але це цілком нормально. Враження відмінні. Хлопці віддаються роботі, приймають та розуміють наші ідеї. А сьогодні провели дуже якісну гру попри накопичену втому.

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Нова схема? Зараз робимо перші кроки, аби хлопці почувалися комфортно. Спочатку може бути певна дискоординація, однак це природно. Ми розуміємо, що робота завжди дає плоди.

Головне, щоб гравці викладалися на тренуваннях і в матчах, що вони й роблять. Це початок шляху. Упевнений, з такими властивостями ми зможемо багато чого досягти в новому сезоні", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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