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Каштру прокоментував слова Срни про ймовірний великий трансфер Шахтаря

21:12 506 Читать на русском
Каштру прокоментував слова Срни про ймовірний великий трансфер Шахтаря
Даріо Срна та Луїш Каштру / фото: Шахтар

Португальський наставник Шахтаря Луїш Каштру перед матчем проти Динамо З заявив, що буде говорити виключно про поєдинок Ліги чемпіонів.

 

Напередодні легендарний захисник Шахтаря Даріо Срна заінтригував прихильників донецького клубу, заявивши, що "гірники" здійснили хороший і великий трансфер.

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"Сьогодні ми не будемо про це говорити. Якщо чесно, не бачив це інтерв'ю Даріо, тому не знаю про що мова. Ми зібралися тут, щоб обговорювати завтрашній поєдинок. Саме на цьому ми зараз сконцентровані, тому варто говорити про матч, а не про інші питання", – сказав Каштру.

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Динамо Загреб онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Шахтар - Динамо Загреб Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Даріо Срна Даріо Срна
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