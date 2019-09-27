Каштру прокоментував чутки про перехід Степаненка в АПЛ

Наставник донецького Шахтаря Луїш Каштру після перемоги над полтавською Ворсклою (4:0) пролив світло на чутки щодо потенційного трансферу захисника збірної України Тараса Степаненка у чемпіонат Англії.

"Як я можу прокоментувати інформацію про те, що взимку Степаненко може піти з Шахтаря в чемпіонат Англії?

Степаненко може перейти в Крістал Пелас взимку

Для мене це сюрприз, я цього не знав. Коли ви кажете він їде? В січні? Що ж, спробую щось з’ясувати з цього приводу", – сказав Каштру у післяматчевому інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Зазначимо, що Тарас Степаненко є одним з найважливіших гравців Шахтаря у цьому сезоні – 30-річний хавбек виходив у основі чемпіонів України на кожен матч поточної кампанії.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок