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Каштру прокоментував чутки про перехід Степаненка в АПЛ

23:42 109 Читать на русском
Каштру прокоментував чутки про перехід Степаненка в АПЛ
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Наставник донецького Шахтаря Луїш Каштру після перемоги над полтавською Ворсклою (4:0) пролив світло на чутки щодо потенційного трансферу захисника збірної України Тараса Степаненка у чемпіонат Англії.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

"Як я можу прокоментувати інформацію про те, що взимку Степаненко може піти з Шахтаря в чемпіонат Англії?

Степаненко може перейти в Крістал Пелас взимку

Для мене це сюрприз, я цього не знав. Коли ви кажете він їде? В січні? Що ж, спробую щось з’ясувати з цього приводу", – сказав Каштру у післяматчевому інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Зазначимо, що Тарас Степаненко є одним з найважливіших гравців Шахтаря у цьому сезоні – 30-річний хавбек виходив у основі чемпіонів України на кожен матч поточної кампанії.

Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очок

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Ворскла
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