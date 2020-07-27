Каштру пожалівся на якість спаринг-партнерів Шахтаря у підготовці до матчу Ліги Європи з Вольфсбургом

"Звісно, нам би потрібні важчі суперники. Проте не це є вирішальним, а те, як дисципліновано, уважно, старанно і з великим настроєм ми працюємо щодня. Ми прямуємо певним шляхом до офіційного матчу.

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Є два товариські поєдинки: один відбувся сьогодні, другий проведемо в середу. На зимових зборах також не було дуже складних, міцних опонентів, і попри це ми змогли обіграти Бенфіку. На це я сподіваюся й зараз. Сподіваюсь, що команда знову виявить себе на високому рівні.

Хочемо, аби команда дедалі більше адаптувалась до стадіону, де проходитиме поєдинок із Вольфсбургом. Ми не граємо тут у середу тільки тому, що тут відбудеться інший матч – Колоса та Маріуполя. Відтоді полю треба відновлюватися, щоб бути в гарному стані до протистояння Шахтар – Вольфсбург. Так, тому вирішили грати тут. Уважаємо, що з кожним поєдинком хлопці звикають до цього поля й стадіону", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург запланований на 5 серпня.

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