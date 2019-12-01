Каштру пояснив, чому Шахтар не зумів обіграти Маріуполь

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував нічию з Маріуполем (1:1) в матчі 16-го туру чемпіонату України.

"Футбол – це не те, що очікується, це те, що відбувається. У футболі все відбувається дуже раптово. Команда віддавалася грі, але сьогодні нам попався Маріуполь, який дуже хотів взяти очки. Нам створили величезну кількість проблем на полі. Дуже складно було грати на цьому полі.

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Ми були не до кінця організовані. Грали просто, щоб грати, але не було якості. Це стало фатальним для нас. Ми тільки в останні хвилини зуміли притиснути Маріуполь. Так, ми домінували, але це було не так ефективно, як ми хотіли.

Маріуполь завжди залишав 2-3 гравців попереду до 75-ї хвилини, після цього вони закрилися. У нас були труднощі з цим. Нам не вдавалося забігати за спини їхнім гравцям оборони. Вони формували лінію з 5 футболістів, це було дуже складним для нас сьогодні.

У деяких моментах матчу ми були незбалансованими. Результати завжди заслужені суперниками і деякими нашими помилками. Цей матч від цього правила не втік. Маріуполь був дуже відданий грі, ми зробили помилки в обороні – це призвело до такого.

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Потрібно було все вирішувати другим голом, але тоді Маріуполь вже зрівняв рахунок. У нас була можливість забити другий гол, щоб перемогти 2:1. Результат сьогодні плавав, але нам потрібно його прийняти", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол 1.