toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - ГЕНТ

Каштру пояснив, чому Шахтар не заявив Вакулу і Вітао на Лігу Європи

06:00 1584 Читать на русском
Каштру пояснив, чому Шахтар не заявив Вакулу і Вітао на Лігу Європи
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру перед матчем Ліги Європи з Бенфікою запевнив, що у молодих гравців донеччан велике майбутнє.

 

"Не можна говорити, що я не розраховую на якихось гравців. Ми всі знаємо, що в заявці є певний ліміт виконавців, яких можна туди внести. Немає Вітао, зате є більш досвідчені Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко. Чому не заявили Вакулу? На позиції вінгера у нас є Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете.

Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Я хочу сказати одну річ – я розраховую абсолютно на всіх гравців, які є частиною нашої команди. На жаль, лише 18 осіб може приїхати на певний матч і лише 11 вийдуть в основі. Скажу чесно, моє найважче завдання в Шахтарі – це вибір стартового складу. Всі хлопці добре працюють, намагаються показати себе якомога краще.

Така доля тренера – мені завжди доводиться робити певний вибір. У нас багато молоді, їм потрібен час, щоб рости. В один прекрасний момент вони замінять основних гравців Шахтаря і теж стануть лідерами. Ще четверо-п'ятеро у нас в академії, вони в черзі, буквально на порозі в першу команду", – сказав Каштру.

Матвієнко неоднозначно оцінив готовність Шахтаря до матчу з Бенфікою

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу
00:50
7167
Теги
Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Владислав Вакула Владислав Вакула Вітао Вітао
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
24
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук