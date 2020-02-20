Каштру пояснив, чому Шахтар не заявив Вакулу і Вітао на Лігу Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру перед матчем Ліги Європи з Бенфікою запевнив, що у молодих гравців донеччан велике майбутнє.

"Не можна говорити, що я не розраховую на якихось гравців. Ми всі знаємо, що в заявці є певний ліміт виконавців, яких можна туди внести. Немає Вітао, зате є більш досвідчені Кривцов, Хочолава, Бондар, Матвієнко. Чому не заявили Вакулу? На позиції вінгера у нас є Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете.

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Я хочу сказати одну річ – я розраховую абсолютно на всіх гравців, які є частиною нашої команди. На жаль, лише 18 осіб може приїхати на певний матч і лише 11 вийдуть в основі. Скажу чесно, моє найважче завдання в Шахтарі – це вибір стартового складу. Всі хлопці добре працюють, намагаються показати себе якомога краще.

Така доля тренера – мені завжди доводиться робити певний вибір. У нас багато молоді, їм потрібен час, щоб рости. В один прекрасний момент вони замінять основних гравців Шахтаря і теж стануть лідерами. Ще четверо-п'ятеро у нас в академії, вони в черзі, буквально на порозі в першу команду", – сказав Каштру.

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Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.