Каштру порівняв матчі з Олімпіком та Аталантою

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від двох наступних матчів своїх підопічних.

"Це два геть різні поєдинки. В Олімпіка до останнього туру в 5 матчах було 4 перемоги та 1 нічия, а це 13 очок. Вони радикально змінили власний стиль і провели чудові матчі. Сьогодні це команда, яка не боїться розігрувати від воріт, атакує великою кількістю футболістів, навіть під жорстким пресингом, та не ховається від гри. Олімпік добре проявляє себе в нападі й обороні. Суперник потребує нашої великої уваги, і Шахтар має перебувати на найвищому рівні, аби протистояти йому.

Мораєс відзначив, що матч з Аталантою не є основним пріоритетом для Шахтаря

Щодо Аталанти ми ще поговоримо: поєдинок буде з геть іншими характеристиками. У деяких моментах, можливо, командам доведеться максимально ризикувати, адже їх цікавить лише перемога. На відміну від довгого сезону у внутрішньому чемпіонаті, це протистояння буде просто вирішальним. Тож не можна порівняти й говорити про репетицію перед Лігою чемпіонів. Такого в принципі ніколи не буває, аби певний матч слугував репетицією перед наступним. Протягом сезону всі поєдинки різні. Тут ти або проходиш далі, аби вилітаєш, а в чемпіонаті, що б не сталося, лишаєшся", – цитує наставника офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Олміпіком 6 грудня, початок о 19:00. А вже 11 грудня "гірники" проведуть ключовий матч групового етапу ЛЧ проти Аталанти, в якому визначиться участь донецького клубу у весняній частині турніру.

"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки