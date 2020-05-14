Каштру підтримав ідею завершити УПЛ у двох містах

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру готовий до відновлення чемпіонату України у незвичному форматі.

"Згідно з тими даними, що у нас є, чемпіонат може повернутися в кінці травня. Ліга Європи, за інформацією УЄФА, почнеться тільки в серпні. УПЛ в будь-якому випадку буде раніше Ліги Європи, і з розумінням цього ми працюємо щодня. Думаю, зможемо повернутися вже в кінці місяця.

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Грати лише у двох містах? Все, що дозволить уникнути ризику інфікування, буде прийнято мною і нашою командою. Знаю, що люди, відповідальні за ці рішення, візьмуть до уваги все те, що краще для футболу. І якщо буде краще дограти чемпіонат в двох містах, знижуючи при цьому ризики зараження (без зайвих перельотів, переїздів і перебування без потреби в готелі, щоб можна було приїжджати на стадіон на своїх машинах і звести до мінімуму кількість контактів між нами), то ми завжди з цим будемо погоджуватися і підтримувати таку ініціативу", – запевнив Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Динамо, Колос і Десна підтримали ідею завершення чемпіонату в Києві, однак Олександрія та Зоря виступили проти такого рішення.

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