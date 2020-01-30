Каштру підсумував перший тренувальний збір Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру прокоментував спаринг проти чеського Словацко (1:0) та поділився думками щодо першого тренувального збору в Туреччині.

"На перший збір були заплановані певні цілі – наприклад, подивитися на нових гравців. Це вдалося завдяки вчорашньому і попереднім матчам. Це було дуже важливо, щоб сформувати про них думку.

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У сьогоднішньому матчі переслідували зовсім інші цілі. Вчора стежили індивідуально за гравцями. Сьогодні дивилися на колективну гру. Важливо було активно реагувати на втрату м'яча, це вдалося. Була мета – відмінна робота оборонного блоку, правильний контроль від лінії оборони. Потрібно було домінувати в грі – це вдалося.

Хлопці дуже втомилися, вони отримували серйозні навантаження. Але гравці показали себе гідно, показали, що додають і в тренуваннях, і в матчах. Задоволені сьогоднішнім матчем. Тепер 2 дні відпочинемо і буде друга частина підготовки. Я задоволений.

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Ми вже не експериментуємо, ми вже впевнені. Марлос грав або вінгера, або під нападником впродовж сезону. У нього дуже хороша техніка, він вміє діяти в обмеженому просторі, відмінне бачення поля. Залишилося добрати фізичну форму. Знаю, чого він вартий на цих позиціях", – зізнався португальський фахівець у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Відзначимо, що "гірники" мінімально здолали Словацко. Єдиний м'яч у контрольному поєдинку забив Віктор Коваленко.

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