"Puma – великий і відомий світовий бренд. Я дуже радий підписанню контракту. Сподіваюся, і Puma, і я продовжимо досягати успіхів у світі спорту. Щасливий, бо для мене честь асоціюватися з цим провідним брендом.

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У мене вже є кілька речей від Puma. Мені подобається дизайн курток, тренувальних костюмів і особливо кросівок. Молодіжний спортивний дизайн бренду. При носінні почуваюся дуже комфортно. Puma запам'яталася мені з дитинства своїм розвитком і постійним зростанням", – сказав Каштру в коментарі Shakhtar News.

Додамо, що з наступного сезону Puma стане технічним спонсором Шахтаря, замінивши Nike. У планах німецької компанії підписати особисті контракти і з кількома гравцями "гірників".

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