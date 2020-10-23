"Я вам скажу чесно, Каштру ходив під відставкою. Поєдинок з Реалом відтермінував її. Я думаю, що цю Лігу чемпіонів він допрацює", – заявив журналіст у своїй програмі Циганик Live.

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Підопічні португальського наставника мляво розпочали сезон у чемпіонаті України, закріпившись лише на 4-му місці після 6-ти турів. Натомість "гірники" зуміли створити сенсацію, обігравши Реал на виїзді в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Луїш Каштру очолив Шахтар влітку 2019-го, після переїзду Паулу Фонсеки в Рому.

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