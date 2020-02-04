Каштру озвучив головну ціль Шахтаря на залишок сезону

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про завдання донецького клубу на другу частину сезону 2019/2020.

"У нас почався другий збір, а наші цілі всім відомі: найголовніша – виграти Прем'єр-лігу. Ми зробили непоганий гандикап в першій половині сезону, утримуємо перше місце і йдемо до своєї мети.

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Друга мета – єврокубки. Звичайно, ми хотіли залишитися в Лізі чемпіонів і вийти в плей-офф із групи. Незважаючи на невдачу, ми все-таки залишилися в єврокубках.

Тепер наша мета – підготуватися і вдало зіграти проти Бенфіки в Лізі Європи і пройти далі. Зробити це буде непросто, це дуже потужна команда. Але ми спробуємо продовжити наш шлях в цьому турнірі", – сказав Каштру в коментарі програмі Футбольний формат.

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