Каштру оцінив перспективи нових гравців Шахтаря

Керманич донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо майбутнього в команді гравців, які не входили до основної обойми восени.

"Усе, що відбувається всередині команди – це буде вирішуватися між тренером і адміністрацією. Усі рішення оприлюднимо.

Каштру підсумував перший тренувальний збір Шахтаря

Зараз в голові вже є певна оцінка кожного гравця за підсумками зборів. Для них складна наша робота, вони не звикли. Але граючи в Шахтарі, ти повинен бути на високому рівні. Кожен намагався. У когось вийшло краще, у когось гірше", – розповів португалець у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Відзначимо, що "гірники" мінімально здолали Словацко в останньому спарингу першого збору. Єдиний м'яч у контрольному поєдинку забив Віктор Коваленко.

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер