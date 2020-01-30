toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Каштру оцінив перспективи нових гравців Шахтаря

15:01 410 Читать на русском
Каштру оцінив перспективи нових гравців Шахтаря
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Керманич донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думками щодо майбутнього в команді гравців, які не входили до основної обойми восени.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Словацко
09:00 30:01:2020
завершено
 

"Усе, що відбувається всередині команди – це буде вирішуватися між тренером і адміністрацією. Усі рішення оприлюднимо.

Каштру підсумував перший тренувальний збір Шахтаря

Зараз в голові вже є певна оцінка кожного гравця за підсумками зборів. Для них складна наша робота, вони не звикли. Але граючи в Шахтарі, ти повинен бути на високому рівні. Кожен намагався. У когось вийшло краще, у когось гірше", – розповів португалець у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Відзначимо, що "гірники" мінімально здолали Словацко в останньому спарингу першого збору. Єдиний м'яч у контрольному поєдинку забив Віктор Коваленко.

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер

blog_ava
Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко: травма незамінного Ісмаїлі, "чужий" Коно, Тайсон відбуває номер
14:08
2602
Теги
Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Словацко Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
42
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук