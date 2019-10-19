Каштру оцінив молодь Шахтаря

Луїш Каштру під час матчу з Колосом / ФК Шахтар

Наставник "гірників" Луїш Каштру після розгрому Шахтарем Колоса (6:0) розповів про ротацію і шанси для молодих гравців команди.

"Сьогодні не грали Болбат, Степаненко, Кривцов, Ісмаїлі, Марлос... Ми вирішили, що потрібно випустити інших хлопців, з урахуванням їхньої щоденної самовіддачі і старань. Життя будується на заслугах. Ми, як лідери команди, повинні бути уважними до роботи кожного футболіста.

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Коли є можливість, всі отримують ігровий час. У нас все-таки не 11–13, а 26 гравців. Протягом сезону ми це доводимо. Хлопці виходять на поле і дають нашому футболу якість. Завдяки величезному бажанню кожного виступити на хорошому рівні і допомогти Шахтарю ми будемо ставати сильнішими", – сказав Каштру у післяматчевому інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, в матчі 11-го туру УПЛ Шахтар розгромив Колос з Ковалівки з рахунком 6:0. Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

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