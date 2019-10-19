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Каштру оцінив молодь Шахтаря

10:33 401 Читать на русском
Каштру оцінив молодь Шахтаря
Луїш Каштру під час матчу з Колосом / ФК Шахтар

Наставник "гірників" Луїш Каштру після розгрому Шахтарем Колоса (6:0) розповів про ротацію і шанси для молодих гравців команди.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Сьогодні не грали Болбат, Степаненко, Кривцов, Ісмаїлі, Марлос... Ми вирішили, що потрібно випустити інших хлопців, з урахуванням їхньої щоденної самовіддачі і старань. Життя будується на заслугах. Ми, як лідери команди, повинні бути уважними до роботи кожного футболіста.

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Коли є можливість, всі отримують ігровий час. У нас все-таки не 11–13, а 26 гравців. Протягом сезону ми це доводимо. Хлопці виходять на поле і дають нашому футболу якість. Завдяки величезному бажанню кожного виступити на хорошому рівні і допомогти Шахтарю ми будемо ставати сильнішими", – сказав Каштру у післяматчевому інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, в матчі 11-го туру УПЛ Шахтар розгромив Колос з Ковалівки з рахунком 6:0. Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

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Шахтар Шахтар Шахтар - Колос Луїш Каштру Луїш Каштру Колос Колос
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