Каштру офіційно став новим тренером Ботафого – подробиці контракту
10:56 - Читать на русском
Ботафого нарешті закрив усі формальності призначення Луїша Каштру.
Контракт з португальським фахівцем розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт клубу.
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Сьогодні Каштру повинен прилетіти до Бразилії та якомога швидше братися до роботи. Ботафого лише минулого сезону виграв Серію Б і повернувся до еліти. Нова кампанія Серії А стартує вже на початку квітня.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Каштру був катарський Аль-Духайль, а перед цим він два сезони очолював Шахтар і ставав чемпіонм України 2019/20.
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