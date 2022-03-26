Контракт з португальським фахівцем розрахований на 2 роки, інформує офіційний сайт клубу.

Срна однозначно відреагував на новину про відхід Де Дзербі з Шахтаря

Сьогодні Каштру повинен прилетіти до Бразилії та якомога швидше братися до роботи. Ботафого лише минулого сезону виграв Серію Б і повернувся до еліти. Нова кампанія Серії А стартує вже на початку квітня.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Каштру був катарський Аль-Духайль, а перед цим він два сезони очолював Шахтар і ставав чемпіонм України 2019/20.

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