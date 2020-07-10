Каштру обережно прокоментував результати жеребкування Ліги Європи

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не поспішає робити висновки після визначення потенційних суперників у плей-офф Ліги Європи.

"Аби бути в 1/4 фіналу, маємо здійснити дуже складну місію – здолати Вольфсбург. Ми в жодному разі не повинні думати про наступного суперника, не здолавши першого. Лише потім говоритимемо про це. Базель та Айнтрахт? Це міцні команди. Попри те що Базель зараз має перевагу і може ефективно міркувати щодо 1/4 фіналу. Я вважаю, що ми не повинні надто забігати вперед. Це безглуздо, коли головна мета зараз – думати про Вольфсбург.

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Психологічна складова в цей період змагань є дуже важливою. Командам, що давно відіграли перший матч 1/8, доведеться провести другий за деякий час. Починаючи з 1/4, всі поєдинки схожі на фінал, і все вирішуватиметься в одній зустрічі, тому й підхід до таких протистоянь буде іншим – не таким, як під час двоматчевих дуелей", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" мають перевагу над Вольфсбургом завдяки гостьовій перемозі 2:1. У парі Айнтрахта й Базеля все виглядає ще очевидніше – швейцарці розбили суперника на виїзді 3:0.

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