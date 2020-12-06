Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру емоційно відповів на запитання про завершення контракту Андрія Пятова та про його важливість у команді.

"Нічого не знаю щодо цього. Я переживаю за команду й за те, що відбувається в ній. Пятов – великий професіонал, він її частина. Я переживаю за команду і за Пятова наразі.

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У кого добігає до кінця контракт, хто продовжуватиме, хто не продовжуватиме, я не аналізуватиму. Не знаю. Коли закінчиться в мене контракт, я теж не знаю, що зі мною станеться. Це геть те саме. Не знаю. І це навіть не моя відповідальність", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, контракт Андрія Пятова з "гірниками" завершується 30 грудня 2020 року. У поточному сезоні кіпер Шахтаря провів лише 6 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 м'ячів. За донецький клуб 36-річний воротар виступає з 2007-го.

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