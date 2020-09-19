"До поєдинку із Зорею підходимо так само, як і до всіх інших, – з усією серйозністю, яка нас характеризує, а також з відповідальністю і уважністю. Гра буде дуже складною, ми повинні бути дисциплінованими. Зоря як правило перебуває вгорі турнірної таблиці і прекрасно організована. В її складі багато кваліфікованих гравців. Ми знаємо, які небезпеки можуть чекати нас, і підготувалися до цього. Дуже вірю в якість своїх футболістів, вірю в якість нашої роботи. Розглядаємо майбутню гру з великою відповідальністю і надією перемогти.

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Ми завжди дивимося на якість команди, а не на результат, якого вона досягає останнім часом. У Зорі це не ставиться під сумнів. Через те, що луганці не виграли в двох матчах, своїх якостей вони не розгубили. Ми прекрасно знаємо, що нас чекає. Атмосфера на полі буде непростою, тому чекаємо складної гри на стадіоні, де нам вже доводилося долати труднощі.

Ми дуже цінуємо наш тренувальний процес. Все те, що хочемо бачити в грі, відпрацьовуємо на щоденних тренуваннях. Звичайно ж, хотіли б більше грати, наприклад, провести матч з Рухом, але це було неможливо через відомі причини. Емоційно і ментально команда почувається добре. У стартовій зустрічі чемпіонату ми перемогли Колос, та гра принесла нам три очки і додала психологічної впевненості. Користуючись нагодою, вітаю команду Руслана Костишина з перемогою над Арісом і проходом в наступний раунд Ліги Європи. Ми прекрасно знаємо, чого хочемо в чемпіонаті, – виграти турнір. Знаємо, як досягти поставленої мети", – резюмував Каштру в коментарі Shakhtar News.

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