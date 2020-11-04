"Якщо Шахтар вийшов грати, запросивши Борусію на власну половину, то треба зустрічати, грати жорсткіше. Ми не можемо просто пласуватися перед гравцями й не грати у відборі.

Шахтар – Борусія М – 0:6 – відео голів та огляд матчу

Подивіться на гру Борусії: Соломон і Тете не можуть м'яч прийняти обличчям до чужих воріт, на них висить по два гравці, Марлос не може знайти передачу. Для мене це відображення емоцій, які тренер передає на бровці. Коли порожній стадіон – дуже добре видно емоції. Тренер Борусії всі 90 хвилин був у грі, а Каштру не може розбудити команду на полі", – резюмував Олексій Бєлік в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Лідерство захопила Борусія М, третім йде Реал, замикає квартет Інтер. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар проведе аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Борусії М.

Шахтар – Борусія М: Каштру на межі відставки і плей-офф ЛЧ – круті суперники України, унікальний сором, кінець казки