Каштру: Не хочу говорити про Лігу чемпіонів, поки не зіграємо з Ворсклою

Головний тренер донецького Шахтаря розповів про підготовку своєї команди до матчів з Ворсклою та Аталантою, а також пролив світло на фізичний стан деяких футболістів.

"Настрій хороший. Зараз у Шахтаря важкий графік, працюємо, по суті, лише над відновленням команди. У тренувальному процесі більше відео, ніж роботи на полі. Багато поєдинків, але ми в порядку. Команда сильна, важливо, щоб психологія команди була на рівні.

Стан Мораєса? Ми ще приймемо рішення щодо нього. Якщо Жуніор не зможе зіграти, у нас є 3 опції в атаку: Сікан, Борячук, Дентінью. Сьогодні ми відпрацьовуємо стратегію на Ворсклу, після тренування приймемо всі рішення.

Степаненко пояснив, що може завадити Шахтарю обіграти Ворсклу

Що з Хочолавою? Він травмований. Сьогодні трішки з командою попрацює, але його повернення в загальну групу очікується через тиждень-півтора.

Невиразний матч з Десною? Я не згодний, у нас було багато позитивних моментів. Ми більше тримали м‘яч, виграли більше єдиноборств, організували більше позиційних атак. Але варто визнати, що Десна гостро підходила до наших воріт. Суперник дійсно був складним. Можливо, після Ліги чемпіонів команда була виснажена, в другому таймі ми не так контролювали гру, як у першому.

Каштру: Десна – гранд УПЛ, перемога дісталась Шахтарю дуже важко

Ворсклу вже вивчали. Це команда, яка любить розігрувати від своїх воріт, контролювати м‘яч, непогано будує атаки та зберігає надійність в обороні. Матч з Динамо їм не вдався, та все одно це серйозний суперник. Шахтар – фаворит, але потрібно якісно підготуватися, що ми і зробимо.

Я не хочу говорити про наступного опонента, поки не зіграємо цей матч. Звичайно, підсумок поєдинку Динамо З – Аталанта мене здивував. 4:0 в дуелі приблизно однакових по організації суперників завжди дивує. Втім, не будемо обманювати самих себе – Аталанта сильніша команда", – розповів Каштру на відкритому тренуванні "гірників".

"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фарту