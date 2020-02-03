Каштру назвав умову, за якої Шахтар готовий вийти на трансферний ринок взимку

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру розповів про пріоритети клубу в питаннях комплектації складу.

"У нас дуже збалансована команда. На всіх позиціях, у кожній ланці, захисті, півзахисті і нападі у нас є гравці високого рівня, є представники своїх національних збірних.

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Якщо ніхто з наших футболістів в терміновому порядку не покине клуб, то трансферів у нас не буде. Мені подобаються ті гравці, які зараз є в моєму розпорядженні", – підкреслив Каштру в коментарі програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, Шахтар поки не здійснив жодного трансферу в зимове вікно, щоправда, "гірники" і не відпускали нікого з основних виконавців.

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