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Каштру назвав причину, яка може завадити Шахтарю пройти Бенфіку у Лізі Європи

18:55 908 Читать на русском
Каштру назвав причину, яка може завадити Шахтарю пройти Бенфіку у Лізі Європи
Луїш Каштру / Фото з відкритих джерел

Португальський наставник донецького Шахтаря Луїш Каштру остерігається свого суперника у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

"На даний момент пройти Бенфіку буде надзвичайно складно. Не лише через сильну команду, яка у них є, але й через ідеї Бруно Лаге про те, якою має бути гра Бенфіки", – зазначив Каштру у коментарі виданню SIC Notícias.

Тренерський штаб Шахтаря виконав хорошу роботу – команда грає у сучасний футбол, – наставник Бенфіки Лаге

Нагадаємо, Луїш Каштру, в рамках підготовки до єврокубкового протистояння, разом з тренерським штабом 19 грудня відвідав матч 1/8 фіналу Кубка Португалії Бенфіка – Брага, в якому суперник Шахтаря переміг з рахунком 2:1 і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Перша зустріч Шахтаря і Бенфіки у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 лютого у Харкові. Матч-відповідь пройде за сім днів.

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Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Луїш Каштру Луїш Каштру Бруно Лаге Бруно Лаге Шахтар - Бенфіка
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