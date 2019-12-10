Каштру назвав основний фактор, який стимулює Шахтар перемагати у кожному матчі

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру вважає найбільшим скарбом і стимулом команди її вболівальників.

"У нас особливий клуб. Ми з Донецька, але живемо в Києві, а матчі проводимо в Харкові. Коли Шахтар грав на Донбас Арені, то збирав по 35 тисяч глядачів на трибунах. Зараз – шість, сім, вісім тисяч.

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Дуже багато наших уболівальників далеко від нас, вони не можуть бути з нами. Тому ми відчуваємо особливу відповідальність перед ними, думаємо про них кожен день, працюємо і граємо заради них", – сказав Каштру в інтерв’ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, в середу, 11 грудня, Шахтар у Харкові у вирішальному матчі Ліги чемпіонів прийматиме Аталанту. Початок поєдинку о 19:55.

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