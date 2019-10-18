toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Каштру назвав недоліки Шахтаря у розгромній перемозі над Колосом

18 жовтня 22:21 463 Читать на русском
Каштру назвав недоліки Шахтаря у розгромній перемозі над Колосом
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думкою щодо перемоги в 11-му турі УПЛ над Колосом (6:0).

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Мені подобається, як команда працює щодня, подобається те, що ми показуємо у грі, що показуємо протягом тижня. У нас були певні помилки у першому таймі, так що ідеальним він точно не був.

Шахтар – Колос – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Максимальний момент у футболі – гол. Це кульмінація. Якщо дивитися через цю призму – тоді ми зіграли відмінно. Але якщо поглянути глибше – знайдемо речі, в яких потрібно додати. Це наші вимоги. Ми не можемо радіти 5 голам і не бачити речі, які пішли не так. Важливо привносити те, що ми відпрацьовуємо. Але перший тайм мені сподобався", – сказав Каштру у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у першому матчі 11-го туру Шахтар розгромив Колос з рахунком 6:0. Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо

blog_ava
"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальті
18 жовтня
10043
Теги
Шахтар Шахтар Колос Колос Шахтар - Колос Луїш Каштру Луїш Каштру
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
29
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук