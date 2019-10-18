Каштру назвав недоліки Шахтаря у розгромній перемозі над Колосом

Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру поділився думкою щодо перемоги в 11-му турі УПЛ над Колосом (6:0).

"Мені подобається, як команда працює щодня, подобається те, що ми показуємо у грі, що показуємо протягом тижня. У нас були певні помилки у першому таймі, так що ідеальним він точно не був.

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Максимальний момент у футболі – гол. Це кульмінація. Якщо дивитися через цю призму – тоді ми зіграли відмінно. Але якщо поглянути глибше – знайдемо речі, в яких потрібно додати. Це наші вимоги. Ми не можемо радіти 5 голам і не бачити речі, які пішли не так. Важливо привносити те, що ми відпрацьовуємо. Але перший тайм мені сподобався", – сказав Каштру у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у першому матчі 11-го туру Шахтар розгромив Колос з рахунком 6:0. Перемога принесла "гірникам" 33 очки і впевнену першу сходинку, Колос з 14 заліковими пунктами посідає шосте місце.

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