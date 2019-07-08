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Каштру назвав головну проблему Шахтаря у матчі з Вольфсбергом

8 липня 22:43 356 Читать на русском
Каштру назвав головну проблему Шахтаря у матчі з Вольфсбергом
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував перемогу над Вольфсбергом (2:0).

Товариські матчі
Шахтар
2
2 : 0
0
Вольфсберг
19:00 08:07:2019
завершено
 

"Матч був невисокої якості. У нас було кілька моментів, які ми втілили в голи, але наша гра не була компетентною. Суперник створив нам багато складнощів при наших розіграшах від воріт, у нас не вийшла позиційна атака.

Шахтар – Вольфсберг – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Суперник пресингував великою кількістю гравців, у нас не було балансу в обороні. Ми не були на своєму найкращому рівні.

При цьому я не порівнюю з матчем проти Пролетера, новий поєдинок – новий контекст. Я аналізую матчі ізольовано. Подивимося, в чому ми були хороші, чому було складно грати. У наступному матчі ми покажемо себе краще.

Не скажу, що Вольфсберг – найскладніший суперник Шахтаря в передсезонній підготовці, ми вже грали з Копенгагеном. Суперник був складний, але нам вдалося його проконтролювати. Нашою головною проблемою були ми, а не суперник", – сказав Каштру YouTube-каналу Шахтаря.

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Теги
Міжсезонні збори Шахтар Шахтар Вольфсберг Вольфсберг Товариські матчі Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Вольфсберг
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