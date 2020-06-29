Каштру назвав головну небезпеку використання молоді у Шахтарі

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру отримує задоволення від розвитку молодих гравців у донецькому клубі.

"З приводу молодих гравців я не хвилююся. Не хочу порівнювати, що робив Фонсека або Луческу. Мене цікавить тільки моя історія.

Каштру оцінив нинішній рівень Динамо

Я не боюся використовувати молодих гравців. Якщо молодь грає за Шахтар, значить вона заслуговує на це. Вона в потрібних кондиціях. Якщо ставити молодого футболіста просто так, коли він не готовий, таким чином ми будемо просто закопувати його", – заявив Каштру для програми Профутбол.

Нагадаємо, за підсумками дебютного сезону португальського фахівця на чолі Шахтаря "гірники" здобули золоті медалі УПЛ та продовжують боротьбу у плей-офф Ліги Європи.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?