Каштру назвав двох гравців, які здатні замінити Ісмаїлі

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру пояснив, як вирішить проблему тривалої відсутності Ісмаїлі.

"Ісмаїлі – це гравець, який є прикладом в клубі. За стільки років в Шахтарі він заробив певний імідж. Дуже компетентний футболіст, великий професіонал, який кожен день фантастично віддається роботі і в матчах показує, чого вартий.

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Він отримав травму. Зараз ми дивимося на тих, хто у нас є. Це Маркіньйос Сіпріано і Сергій Болбат, здатний виходити на обох флангах. Я впевнений: той, хто займе позицію, буде виступати на ній максимально ефективно", – наводить слова Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що Ісмаїлі був одним з ключових гравців Шахтаря в поточному сезоні – бразилець відзначився 2 голами і 5 асистами в 32 матчах.

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