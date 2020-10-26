"Життя вчить нас, що потрібно жити день від дня. У минулому сезоні Шахтар виграв у чемпіонаті з відривом у 23 очки, дістався до півфіналу Ліги Європи. У майбутньому, думаю, у нас будуть пропозиції, але я не знаю, що станеться.

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Хочемо виграти чемпіонат з Шахтарем, а потім вислухати тих, хто зацікавлений в нашій роботі. Але зараз ми сфокусовані на Шахтарі", – наводить слова Каштру Besoccer.

Нагадаємо, португальський фахівець працює із "гірниками" другий рік, а його контракт розрахований до літа 2021 року.

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