Каштру може очолити бразильський гранд – за екс-тренера Шахтаря потрібно викласти кругленьку суму
Луїш Каштру має хорошу нагоду спробувати свої сили за океаном.
Ботафого зацікавлений у послугах португальського фахівця, інформує Globo Esporte.
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Попередній тренер Ендерсон Морейра повернув команду в еліту, однак був змушений піти через конфлікт з керівництвом. Ботафого хоче оголосити спадкоємця до кінця наступного тижня. Щоправда, для запрошення Каштру є фінансова перешкода. Португалець має чинний контракт з катарським Аль-Духайлем, а за його дострокове розірвання потрібно заплатити один мільйон євро.
Нагадаємо, Каштру два сезони працював у Шахтарі, з яким виграв чемпіонат України 2019/20.
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