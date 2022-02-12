Ботафого зацікавлений у послугах португальського фахівця, інформує Globo Esporte.

Дентінью: Каштру – людина, яка повністю відрізняється від Луческу

Попередній тренер Ендерсон Морейра повернув команду в еліту, однак був змушений піти через конфлікт з керівництвом. Ботафого хоче оголосити спадкоємця до кінця наступного тижня. Щоправда, для запрошення Каштру є фінансова перешкода. Португалець має чинний контракт з катарським Аль-Духайлем, а за його дострокове розірвання потрібно заплатити один мільйон євро.

Нагадаємо, Каштру два сезони працював у Шахтарі, з яким виграв чемпіонат України 2019/20.

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