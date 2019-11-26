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Каштру: Матч проти Манчестер Сіті не стане вирішальним – буде останній тур

21:35 117 Читать на русском
Каштру: Матч проти Манчестер Сіті не стане вирішальним – буде останній тур
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що сьогоднішнє протистояння з Манчестер Сіті не буде ключовим для його команди у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

 

"Сьогодні, можливо, ще нічого не вирішиться – буде останній тур. Ми граємо з фаворитом. Прекрасно знали до матчу із загребським Динамо, що можемо вилетіти зі змагання або продовжити. І ми продовжили. А сьогодні, незалежно від результату, ми продовжимо – це перевага.

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Буде дуже важко – умови складні, серйозний суперник. Але ми можемо домогтися позитивного результату. Ми завжди розглядаємо всі можливості. Ми принесли свою стратегію, постараємося домогтися перемоги.

Нам довелося за короткий час відновлювати команду після матчу чемпіонату. Щільний календар. Всі сили були спрямовані на відновлення гравців. Якби цих днів не вистачало на відновлення, УЄФА не проводила б матчі з таким графіком. Обидві команди підійдуть в хорошому стані. Зараз гравці швидко відновлюються.

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Я хотів би, щоб з нами були всі футболісти, але моя енергія спрямована на тих, хто є в розпорядженні. Я довіряю всім своїм гравцем. У нас якісні футболісти, вони грають за збірні. Це доводить їхню якість", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, наразі Шахтар посідає друге місце в групі С, маючи рівну кількість очок із загребським Динамо – по 5. В останньому турі "гірники" прийматимуть італійську Аталанту, яка сьогодні зіграє вдома з хорватами.

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