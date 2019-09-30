Каштру: Маліновський – чудовий гравець, але ми не знаємо, кого виставить Гасперіні

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував той факт, що завтра його команді може протистояти гравець збірної України Руслан Маліновський, який колись належав донецькій команді.

"Звичайно, ми добре знаємо про Маліновського. Чудовий гравець, з гарними якостями. Ми всі його дуже добре знаємо. Але не можуть грати всі.

Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Ми не знаємо, кого Гасперіні завтра виставить у складі. Тому ми готуємося до абсолютно всіх гравців", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції у понеділок в Мілані.

Варто зазначити, що Руслан Маліновський став гравцем Аталанти минулого літа, приєднавшись до італійського клубу за 12,5 млн євро.

Нагадаємо, матч 2-го туру Ліги чемпіонів Аталанта – Шахтар відбудеться 1-го жовтня, початок о 19:55.

Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів