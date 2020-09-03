"Я пішов з дому, коли мені було 17 років і почав свою професійне життя з самих низів футболу. Я хотів грати в Лізі чемпіонів і працювати в клубі, який дав би мені можливість стати національним чемпіоном. Тому, коли я приїжджав сюди, то розумів, який серйозний виклик переді мною стоїть.

Шахтар та Динамо потрапили до топ-15 клубів за кількістю титулів у 21 сторіччі

Ми провели дуже хороший сезон, не скажу, що це був якийсь сенсаційний сезон, але хороший. Є певні хвилини в іграх, які потім залишать свій слід в історії клубу. Гол і те, як закінчилася гра в Мілані з Аталантою – це запам'ятається. Також не варто забувати про сім останніх хвилин у Загребі з Динамо. Коли ти пропускаєш третій м'яч на 89-й хвилині – ти вмираєш. Це одна з таких ігор, коли ти намагаєшся вдихнути, видихаєш і задихаєшся. Перший раз у своєму житті я не зміг дивитися на пенальті.

Я думаю, що футбол нам дає те, що ми ніколи не забудемо. Але якщо говорити глобально, якщо говорити загалом, я думаю це був хороший сезон. За межами країни, крім одного матчу, ми не програли жодного поєдинку", – сказав керманич "гірників" в ефірі Shakhtar News.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас