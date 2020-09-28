Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру впевнений у Тайсоні, який неодноразово заявляв про своє бажання покинути донецький клуб.

"Проблема з мотивацією Тайсона? Це не проблема. Тайсон дуже дисциплінований, дуже мотивований, дуже уважний. Він завжди намагається домагатися хорошого результату для Шахтаря.

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Все це відчувається протягом тижня з того, як він працює, як він взаємодіє з партнерами. Я повністю впевнений у Тайсоні, як і в усіх футболістів нашої команди", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

За інфорамцією ЗМІ, у минулому сезоні бразилець просив босів Шахтаря відпустити його в Мілан, який цікавився хавбеком.

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