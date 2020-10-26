Каштру дотепно пояснив, чому Шахтар не запросив Мораєса на командну фотосесію
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру озвучив причину відсутності Жуніора Мораєса на традиційній командній фотосесії та пожартував на цю тему.
"Відсутність Мораєса на командному фото? Я розраховую на Мораєса.
Шахтар – Інтер: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
Медичний департамент не дозволив йому прийти на командну фотосесію, бо в нього був коронавірус. Не хвилюйтеся. Прифотошопимо його – і буде на загальному фото", – сказав Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Шахтар провів традиційну щорічну командну фотосесію 25 жовтня, проте на ній був відсутній форвард Жуніор Мораєс. Бразилець іронічно написав у своєму Instagram: "Дякую за запрошення". Зауважимо, що Жуніор нещодавно перехворів COVID-19, але раніше вже тренувався з командою.
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