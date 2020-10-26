Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру озвучив причину відсутності Жуніора Мораєса на традиційній командній фотосесії та пожартував на цю тему.

"Відсутність Мораєса на командному фото? Я розраховую на Мораєса.

Шахтар – Інтер: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Медичний департамент не дозволив йому прийти на командну фотосесію, бо в нього був коронавірус. Не хвилюйтеся. Прифотошопимо його – і буде на загальному фото", – сказав Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар провів традиційну щорічну командну фотосесію 25 жовтня, проте на ній був відсутній форвард Жуніор Мораєс. Бразилець іронічно написав у своєму Instagram: "Дякую за запрошення". Зауважимо, що Жуніор нещодавно перехворів COVID-19, але раніше вже тренувався з командою.

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