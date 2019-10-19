Каштру дає Фонсеці урок, – Вацко прокоментував зміни у грі Шахтаря

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився своїм спостереженням за змінами у грі донецького Шахтаря після того, як команда змінила головного тренера.

"Каштру дає Фонсеці урок: перемагати в УПЛ Шахтар може, навіть виставляючи наполовину молодіжний склад. Додо, Бондар, Матвієнко, Тете... Сіпріано – номінальний вінгер – зліва в обороні. Їх якості цілком достатньо на цьому рівні", – написав Вацко у твіттері.

"Добре, що арбітр зарахував гол Дієго Армандо Яремчука", – Вацко прокоментував скандальний гол українського нападника

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Шахтар розгромив Колос (6:0) і продовжив свою вражаючу переможну серію на внутрішній арені, яка триває зі старту чемпіонату.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо