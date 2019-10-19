toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КРІСТАЛ ПЕЛАС - МАНЧЕСТЕР СІТІ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛАЦІО - АТАЛАНТА МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Каштру дає Фонсеці урок, – Вацко прокоментував зміни у грі Шахтаря

19 жовтня 23:20 609 Читать на русском
Каштру дає Фонсеці урок, – Вацко прокоментував зміни у грі Шахтаря
Віктор Вацко / ICTV

Відомий український коментатор Віктор Вацко поділився своїм спостереженням за змінами у грі донецького Шахтаря після того, як команда змінила головного тренера.

5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс
 
5’ Жуніор Мораєс
26’ Євген Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуніор Мораєс

"Каштру дає Фонсеці урок: перемагати в УПЛ Шахтар може, навіть виставляючи наполовину молодіжний склад. Додо, Бондар, Матвієнко, Тете... Сіпріано – номінальний вінгер – зліва в обороні. Їх якості цілком достатньо на цьому рівні", – написав Вацко у твіттері.

"Добре, що арбітр зарахував гол Дієго Армандо Яремчука", – Вацко прокоментував скандальний гол українського нападника

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Шахтар розгромив Колос (6:0) і продовжив свою вражаючу переможну серію на внутрішній арені, яка триває зі старту чемпіонату.

Шахтар розтрощив Колос: дублі Тайсона та Мораєса, 11-матчева переможна серія та 13 очок переваги над Динамо

blog_ava
Тоттенхем – Уотфорд: ВАР зробив неправильну підказку арбітру, але суддя зміг розібратися в епізоді – курйоз дня
19 жовтня
3854
Теги
Шахтар - Колос Віктор Вацко Паулу Фонсека Паулу Фонсека Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
37
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук