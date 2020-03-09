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Каштру: Бондар прогресує, я дуже вірю в нього

08:00 317 Читать на русском
Каштру: Бондар прогресує, я дуже вірю в нього
Валерій Бондар / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відзначив прогрес центрбека "гірників" Валерія Бондаря, який вчора вийшов на заміну у матчі з Колосом.

"Бондар прогресує, я дуже вірю в нього. Він провів уже кілька матчів у стартовому складі Шахтаря, додає, подобається нам. Дуже професіональний гравець і дуже хороша людина. Фундаментом професіонала повинна бути хороша людина, у будь-якій професії", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, у матчі 22 туру УПЛ Бондар замінив Сергія Кривцова, який отримав травму. Для 21-річного захисника цей матч став 10 у поточному розіграші УПЛ.

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Валерій Бондар Валерій Бондар
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