Каштру: Бондар прогресує, я дуже вірю в нього

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відзначив прогрес центрбека "гірників" Валерія Бондаря, який вчора вийшов на заміну у матчі з Колосом.

"Бондар прогресує, я дуже вірю в нього. Він провів уже кілька матчів у стартовому складі Шахтаря, додає, подобається нам. Дуже професіональний гравець і дуже хороша людина. Фундаментом професіонала повинна бути хороша людина, у будь-якій професії", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, у матчі 22 туру УПЛ Бондар замінив Сергія Кривцова, який отримав травму. Для 21-річного захисника цей матч став 10 у поточному розіграші УПЛ.

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