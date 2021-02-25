"Завжди говорив, що хочу тренувати національну збірну. Але для цього потрібно очолювати команду, яка бореться за перемогу у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Сьогодні у мене є Шахтар. Мені тут подобається. Це сильний клуб, який завжди грає у Лізі чемпіонів і бореться за титули.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Бачу себе в одній з топ-5 ліг. Таких, як Англія, Іспанія, можливо, Італія. Цього хоче кожен тренер. Ставлю собі таку мету, знаючи, що у мене зараз все добре", – цитує Каштру видання AS.

Нагадаємо, португальський фахівець очолив "гірників" у червні 2019-го, підписавши з "помаранчево-чорними" контракт на 2 роки. Вже сьогодні його команда проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів. Початок зустрічі о 19:55.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи