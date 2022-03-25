Зовсім скоро 60-річний португальський фахівець стане головним тренером Ботафого. Анонсував цю подію сам Каштру в Instagram кадром з футболкою клубу з Ріо-де-Жанейро.

Креспо офіційно став наступником Каштру у катарському клубі

"Готовий розпочати шлях із зіркою на грудях, служу команді", – написав Луїш на фото. Деталі контракту поки невідомі, адже бразильці ще не оголосили про призначення фахівця на пост наставника.

До слова, Ботафого лише минулого сезону піднявся в елітний бразильський дивізіон. Нова кампанія Серії А стартує вже на початку квітня.

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