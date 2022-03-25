Каштру анонсував прихід у бразильський клуб
Колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру швидко працевлаштується після відходу з Аль-Духайля.
Зовсім скоро 60-річний португальський фахівець стане головним тренером Ботафого. Анонсував цю подію сам Каштру в Instagram кадром з футболкою клубу з Ріо-де-Жанейро.
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"Готовий розпочати шлях із зіркою на грудях, служу команді", – написав Луїш на фото. Деталі контракту поки невідомі, адже бразильці ще не оголосили про призначення фахівця на пост наставника.
До слова, Ботафого лише минулого сезону піднявся в елітний бразильський дивізіон. Нова кампанія Серії А стартує вже на початку квітня.
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