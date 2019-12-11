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Каштру – про виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів: В футболі важлива фортуна, але сьогодні вона відвернулась від нас

22:26 600 Читать на русском
Каштру – про виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів: В футболі важлива фортуна, але сьогодні вона відвернулась від нас
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру спробував знайти причини поразки своїх підопічних від Аталанти (0:3).

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

"Гра була до забитого м'яча суперника. В першому таймі ми контролювали події, але після пропущеного гола, все пішло по-іншому.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми відчуваємо розчарування. В футболі інколи важлива фортуна, вона була з нами у попередніх поєдинках, але сьогодні вона відвернулась від нас. Повторюсь, баланс був до першого гола з невеликою перевагою у наш бік.

Шахтар не був тією командою, що завжди, командою, яка створює більше моментів, домінує у контролі м'яча. Аталанта нам створила проблеми, з якими ми рідко зустрічаємось. Вони добре контролювали наших вінгерів.

Ми повинні холодно оцінювати цей матч. Незважаючи на рахунок 0:3, я не бачив великої переваги Аталанти", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол 2.

За підсумками групового етапу ЛЧ Шахтар посів третє місце та зіграє весною у Лізі Європи.

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Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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