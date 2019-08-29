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Каштру – про свій дебют у Лізі чемпіонів: Я вже не в тому віці, щоб відчувати хвилювання

21:55 231 Читать на русском
Каштру – про свій дебют у Лізі чемпіонів: Я вже не в тому віці, щоб відчувати хвилювання
Луїш Каштру / Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився своєю думкою про наставника Аталанти Джан П'єро Гасперіні і розповів про очікування дебюту в Лізі чемпіонів.

"Гасперіні провів чудову роботу, його чекали в інших клубах, у нього було багато пропозицій, але він вирішив залишитись в Аталанті.

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У нього дуже сильна команда, яка відрізняється тактичною моделлю. Цей тренер перебуває в Аталанті вже три роки і вперше вивів бергамців у Лігу чемпіонів, тому вони будуть вмотивовані показати свою найкращу гру.

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Мій дебют в Лізі чемпіонів? Я вже не в тому віці, щоб бути таким схвильованим, як молоді хлопці. Я спокійний, я впевнений у своїй команді", – сказав Каштру клубному каналу Шахтаря.

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