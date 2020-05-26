toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Каштру – про шанси Шахтаря виграти Лігу Європи: Ми завжди націлені на фінал

14:36 217 Читать на русском
Каштру – про шанси Шахтаря виграти Лігу Європи: Ми завжди націлені на фінал
Луїш Каштру / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру високо оцінює потенціал своєї команди у Лізі Європи сезону-2019/20.

48’ Джон Ентоні Брукс
 
Жуніор Мораєс 17’
Маркос Антоніо 73’
17’ Жуніор Мораєс
48’ Джон Ентоні Брукс
73’ Маркос Антоніо

"Коли у велосипедній гонці вісім спортсменів близькі до фінішу, у спринтерів завжди більше шансів на перемогу. Це змушує всіх думати, що вони можуть виграти. Виграти Лігу Європи ми зможемо лише граючи добре, і якщо удача буде на нашому боці в матчах плей-офф.

УЄФА підготував новий план догравання єврокубків – важливі новини для Шахтаря та збірної України

У нас спочатку дуже складна гра з Вольфсбургом, незважаючи на перевагу, яку ми привезли з Німеччини. Я впевнений, що вони дуже хороша команда, яка представляє один з найкращих чемпіонатів у Європі. Якщо нам вдасться їх пройти, пробившись у чвертьфінал, все можливо. Це дуже складний шлях, але так, ми завжди націлені на фінал", – сказав Каштру в інтерв’ю A BOLA.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та донецьким клубом завершився перемогою "гірників" (2:1). Наразі навіть не відома ймовірна дата відновлення єврокубків.

Найкрасивіший фінал Ліги чемпіонів: 127 тисяч глядачів, 10 голів, хет-трик і покер легендарних форвардів

blog_ava
Халль також оголосив про відхід з Карпат
09:18
3215
Теги
Вольфсбург - Шахтар Ліга Європи Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
37
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук