Каштру – про шанси Шахтаря виграти Лігу Європи: Ми завжди націлені на фінал

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру високо оцінює потенціал своєї команди у Лізі Європи сезону-2019/20.

"Коли у велосипедній гонці вісім спортсменів близькі до фінішу, у спринтерів завжди більше шансів на перемогу. Це змушує всіх думати, що вони можуть виграти. Виграти Лігу Європи ми зможемо лише граючи добре, і якщо удача буде на нашому боці в матчах плей-офф.

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У нас спочатку дуже складна гра з Вольфсбургом, незважаючи на перевагу, яку ми привезли з Німеччини. Я впевнений, що вони дуже хороша команда, яка представляє один з найкращих чемпіонатів у Європі. Якщо нам вдасться їх пройти, пробившись у чвертьфінал, все можливо. Це дуже складний шлях, але так, ми завжди націлені на фінал", – сказав Каштру в інтерв’ю A BOLA.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та донецьким клубом завершився перемогою "гірників" (2:1). Наразі навіть не відома ймовірна дата відновлення єврокубків.

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