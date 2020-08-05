Каштру – про розгром Вольфсбурга: Ціль Шахтаря була перемогти, а не закриватись в обороні

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зізнався, що у захваті від роботи в донецькому клубі після перемоги в 1/8 фіналу ЛЄ (3:0).

"Хороші враження, команда майже весь час була сильною. Вольфсбург добре почав, пресингував, змусив нас помилятись. Ми не використали зони. Але потім ми почали створювати моменти. Марлос, Тайсон, Алан Патрік. У нас було 5 моментів.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми поставили собі за мету забити гол. Наша мета – перемогти, не закриватися в обороні, чекаючи, як спливає час. Ми досягли результату, вийшли в 1/4 фіналу, працюємо далі.

Ми щасливі, подарували радість уболівальникам. Всі задоволені результатом. Показали гарну гру. Зараз важливо підготувати команду, адже через 6 днів матч або з Айнтрахтом, або з Базелем.

Ми чемпіони, в 1/4 фіналу ЛЄ. Це фантастичний клуб, чудова адміністрація, кваліфікований колектив гравців, з чудовим характером кожен. Нічого поганого в команді немає. Факти це доводять.

На жаль, ми вилетіли з ЛЧ. Але баланс в команді мене радує. Треба діяти, а не говорити. Ми працюємо добре, мене це тішить. Але все може дуже швидко змінитися", – розповів Каштру у коментарі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи донецька команда очікуватиме на переможця пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини