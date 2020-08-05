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ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Каштру – про розгром Вольфсбурга: Ціль Шахтаря була перемогти, а не закриватись в обороні

5 серпня 23:30 - Читать на русском
Каштру – про розгром Вольфсбурга: Ціль Шахтаря була перемогти, а не закриватись в обороні
Олівер Гласнер та Луїш Каштру / Фото ФК Вольфсбург

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зізнався, що у захваті від роботи в донецькому клубі після перемоги в 1/8 фіналу ЛЄ (3:0).

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

"Хороші враження, команда майже весь час була сильною. Вольфсбург добре почав, пресингував, змусив нас помилятись. Ми не використали зони. Але потім ми почали створювати моменти. Марлос, Тайсон, Алан Патрік. У нас було 5 моментів.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі ми поставили собі за мету забити гол. Наша мета – перемогти, не закриватися в обороні, чекаючи, як спливає час. Ми досягли результату, вийшли в 1/4 фіналу, працюємо далі.

Ми щасливі, подарували радість уболівальникам. Всі задоволені результатом. Показали гарну гру. Зараз важливо підготувати команду, адже через 6 днів матч або з Айнтрахтом, або з Базелем.

Ми чемпіони, в 1/4 фіналу ЛЄ. Це фантастичний клуб, чудова адміністрація, кваліфікований колектив гравців, з чудовим характером кожен. Нічого поганого в команді немає. Факти це доводять.

На жаль, ми вилетіли з ЛЧ. Але баланс в команді мене радує. Треба діяти, а не говорити. Ми працюємо добре, мене це тішить. Але все може дуже швидко змінитися", – розповів Каштру у коментарі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи донецька команда очікуватиме на переможця пари Базель – Айнтрахт (перший матч – 3:0).

Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи – 2 вилучення, дубль Мораєса і 3 голи за 4 хвилини

blog_ava
Шахтар – Вольфсбург: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи
5 серпня
25405
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Вольфсбург Луїш Луїш Каштру
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