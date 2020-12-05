"Результат найчастіше віддзеркалює перебіг гри. Часом обманює, проте в цьому випадку – ні. Ми були кращими від першої до останньої хвилини, досягли гарного результату і дуже цим задоволені. Продовжуватимемо прямувати своїм шляхом.

Шахтар – Минай – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Фернандо? У нього травма, яка не дозволить грати в наступному матчі.

Так, у нас проблеми на позиції флангового захисника, центрального захисника, нападника. Проблеми є, однак ми знаємо, що хлопці завжди докладають зусиль. І ми також намагаємось проводити відновлювальну роботу. Дуже важливо далі працювати з цілковитою самовіддачею, аби пережити ці складні ситуації.

Задоволений тим, як ми проявили себе між матчами з Реалом та Інтером. Дуже віддавалися грі. До 30-ї хвилини досягли прекрасного результату, після 30-ї були не надто добрими, трохи розслабились. На другий тайм повернулися з новими силами. Загалом я задоволений, такі матчі мене завжди тішать", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, "гірники" набрали 26 очок в 12-ти турах УПЛ. Вже в середу, 9 грудня, Шахтар зустрінеться з Інтером в заключному турі Ліги чемпіонів, де розіграє путівки у єврокубкову весну.

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