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Каштру – про матчі з Динамо: Ніколи вже не буде тих Класичних, які були раніше

20:16 375 Читать на русском
Каштру – про матчі з Динамо: Ніколи вже не буде тих Класичних, які були раніше
Луїш Каштру / Фото прес-служби Шахтаря

Новий головний тренер Шахтаря Луїш Каштру вважає, що команда не повинна зациклюватися на матчах проти київського Динамо.

"Сьогодні ми живемо у світі статистики. Але головне, що для футболу статистика не має значення. Важливою є наступна гра і те, що в ній відбувається. Ніколи вже не буде тих матчів, які були раніше.

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Дійсно, це правда, що матчі з Динамо завжди були важкими для Шахтаря. Але ми будемо намагатися покращити цю ситуацію. Так, я вважаю помилковим концентруватися лише на одному супернику. Потрібно слідкувати за абсолютно усіма конкурентами та бути мотивованими в кожній грі", – заявив Каштру на прес-конференції, яка відбулася у п'ятницю.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Луїш Каштру Луїш Каштру
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