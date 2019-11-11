Каштру – найкращий тренер 14-го туру УПЛ

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Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
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Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше повагиУкраїна — 08:26 8330
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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з ДинамоУкраїна — 00:00 5422
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Ліверпуль – Манчестер Сіті: суддя не вбив, але деморалізував гостей, грандіозна заявка Клоппа та туга за ЗінченкомАнглія — 10 лист 12729
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Дибала приніс перемогу Ювентусу у напруженому поєдинку проти Мілана й повернув "зебр" на першу сходинку Серії АІталія — 10 лист 1742