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Каштру – найкращий тренер 14-го туру УПЛ

09:46 94 Читать на русском
Каштру – найкращий тренер 14-го туру УПЛ
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало найкращого наставника 14-го туру Favbet Ліги.

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82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Луїш Каштру став найкращим тренером 14-го туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

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Нагадаємо, у звітному турі Шахтар в принциповому протистоянні обіграв київське Динамо і збільшив відрив від столичної команди до 13 очок.

Свій наступний матч "гірники" проведуть після перерви на матчі збірних – 22-го листопада підопічні Каштру в рамках 15-го туру УПЛ приймуть Львів.

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