Каштру – найкращий тренер 14-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів назвало найкращого наставника 14-го туру Favbet Ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Луїш Каштру став найкращим тренером 14-го туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, у звітному турі Шахтар в принциповому протистоянні обіграв київське Динамо і збільшив відрив від столичної команди до 13 очок.

Свій наступний матч "гірники" проведуть після перерви на матчі збірних – 22-го листопада підопічні Каштру в рамках 15-го туру УПЛ приймуть Львів.

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