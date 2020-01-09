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Кашшаї очолив департамент суддівства РФС

17:08 439 Читать на русском
Кашшаї очолив департамент суддівства РФС
Віктор Кашшаї / Reuters

Колишній арбітр Віктор Кашшаї став головою департаменту суддівства Російського футбольного союзу.

РФС оголосив про призначення Віктора Кашшаї на посаду голови департаменту суддівства, повідомляє офіційний сайт союзу.

Арбітр Кашшаї оголосив про завершення кар'єри – він працював у скандальному матчі збірної України на Євро-2012

"Російський футбольний союз повідомляє про кадрові призначення керівників двох департаментів – суддівства та інспектування. Новим керівником департаменту суддівства став Віктор Кашшаї, а департамент інспектування очолив Сергій Фурса", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Кашшаї був арбітром ФІФА з 1 січня 2003 року. Суддівську кар'єру він завершив у кінці 2019 року. Угорець став відомим під час матчу Україна – Англія (0:1) на Євро-2012, коли не зарахував гол Марко Девіча.

Окрім цього, у листопаді 2018-го року він же призначив пенальті в ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті,коли Стерлінг перечепився ногою за газон, а також прийняв кілька суперечливих рішень у півфіналі ЛЧ Реал – Баварія (4:2) навесні 2017 року.

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Теги
Росія РФС Арбітри Віктор Кашшаї Віктор Кашшаї
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